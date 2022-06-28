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9 минут назад

В Совфеде предупредили о «мясорубке» за попытки забрать Калининград

Газета.Ruиещё 7

Любые попытки Североатлантического альянса забрать у России Калининград могут привести к военным столкновениям. Об этом заявил в беседе с РБК зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о готовности НАТО и ЕС забрать у РФ Калининград.

В России пригрозили НАТО «мясорубкой» за попытки забрать Калининград
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает", — сказал сенатор, подчеркивая, что первыми об это должны задуматься Литва и Польша, так как "они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку".

Он полагает, что слова экс-министра могут быть "прощупыванием России на решимость, твердость". По его словам, западным странам не стоит "обольщаться", ведь страна не уступит своих территорий.

Ловушка для НАТО: Решение Литвы по Калининграду подставило альянс

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заявление Гулбиса попыткой "начать третью мировую войну", подчеркивая, что оно не будет забыто. Экс-глава МИД Латвии заявил, что введенное Литвой ограничение транзита в Калининградскую область дает "четкий сигналом" о готовности Североатлантического альянса и Евросоюза "забрать" у России Калининград. С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.

Политика,НАТО и Россия,Владимир Джабаров,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет Федерации,Совет безопасности РФ,ЕС,
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