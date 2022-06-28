В России пригрозили НАТО «мясорубкой» за попытки забрать Калининград

Любые попытки Североатлантического альянса забрать у России Калининград могут привести к военным столкновениям. Об этом заявил в беседе с РБК зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о готовности НАТО и ЕС забрать у РФ Калининград.
"Любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает", — сказал сенатор, подчеркивая, что первыми об это должны задуматься Литва и Польша, так как "они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку".
Он полагает, что слова экс-министра могут быть "прощупыванием России на решимость, твердость". По его словам, западным странам не стоит "обольщаться", ведь страна не уступит своих территорий.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заявление Гулбиса попыткой "начать третью мировую войну", подчеркивая, что оно не будет забыто. Экс-глава МИД Латвии заявил, что введенное Литвой ограничение транзита в Калининградскую область дает "четкий сигналом" о готовности Североатлантического альянса и Евросоюза "забрать" у России Калининград. С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.