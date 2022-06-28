В России пригрозили НАТО «мясорубкой» за попытки забрать Калининград

"Любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает", — сказал сенатор, подчеркивая, что первыми об это должны задуматься Литва и Польша, так как "они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку".