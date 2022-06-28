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11 минут назад

Поклонникам Шатунова запретили приближаться к его могиле

Елена Прошина

Сегодня на Троекуровском кладбище проходят похороны Юрия Шатунова. Урна с прахом певца будет погребена на участке 24a. Однако родственники звезды запретили поклонникам приближаться к месту захоронения. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Два дня подряд проходило прощание с Шатуновым. В воскресенье певца в последний путь проводили поклонники, а в понедельник состоялась церемония для близких. На ней присутствовала жена музыканта Светлана и их дети.

По желанию самого певца, его тело было кремировано. Прах звезды захоронят в Москве, а часть увезут в Германию. На Троекуровском кладбище Юрий будет покоиться на участке 24а. В день похорон с утра место захоронения оцепила охрана и никого не пускала близко. По словам охранников, так пожелали родные звезды.

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«Желание родственников нужно уважать», — сообщил один из мужчин.

Некоторые фанаты возмутились, заявив, что «Юра принадлежал народу» и они тоже хотят присутствовать. Однако сотрудники Росгвардии и работники кладбища предупредил, что в противном случае всех выставят с территории.

Напомним, Шатунову не выделили бюджетного места на кладбище из-за отсутствия званий. Семье вызвался помощь композитор Игорь Крутой. Он в частном порядке договорился с кладбищем и на собственные деньги выкупил место для певца. По словам директора Шатунова Аркадия Кудряшова, покупка обошлась в 3,7 млн рублей.

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