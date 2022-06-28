Военные действия на Украине могут прекратиться «до конца суток», если Киев прикажет националистам сложить оружие. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам G7, что хотел бы завершить военные действия на украинской территории до наступления зимы. Он также попросил предоставить гарантии безопасности, оказать содействие в восстановлении Украины и помочь в экспорте зерна.

Сегодня официальный представитель Кремля отметил, что специальная военная операция идет по плану, и точных сроков ее завершения пока нет.

«Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, и нужно выполнить условия РФ», - пояснил Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он также констатировал, что России не оставили иного выбора. На фоне украинского кризиса западные страны, в том числе ЕС и США, ввели масштабные антироссийские санкции.