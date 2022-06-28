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28 минут назад

Бизнесмен получил 20 лет колонии по делу о резиденции Путина

Мария Иванова

Экс-глава компании «Форум» Дмитрий Михальченко получил 20 лет колонии строгого режима по делу о хищении 1,2 миллиарда рублей на стройке в резиденции президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Михальченко назначили штраф в один миллион рублей.

«Интерфакс» уточняет, что его признали виновным в растрате бюджетных средств в особо крупном размере и в организации преступного сообщества.

Другие фигуранты дела получили сроки от трех до 15 лет со штрафами от полумиллиона до 900 тысяч рублей.

Суд также взыскал с них более 1,2 миллиарда рублей по гражданскому иску ФСО в качестве материального ущерба.

Михальченко арестовали в 2016 году по делу о контрабанде коньяка, рома и другого алкоголя (в 2018-м он получил по этому делу четыре года и семь месяцев колонии общего режима).

Позже стало известно, что бизнесмен и сотрудники его компаний стали фигурантами дела о хищении 1,2 миллиарда рублей при строительстве дома приемов в резиденции президента «Ново-Огарево».

«Интерфакс» напоминает, что Михальченко был одним из крупнейших бизнесменов Санкт-Петербурга и главой ООО «Феникс», оператора порта Бронка под Петербургом. Ранее суд обратил в доход государства сто процентов акций этой компании.

Происшествия,Видео,Дмитрий Михальченко,Владимир Путин,ИК Форум,
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