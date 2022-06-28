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28 июня

Джонсон призвал российских ученых уезжать в Великобританию

Мария Иванова

Премьер-министр Борис Джонсон обратился к недовольным политикой властей российским ученым с призывом переехать в Великобританию. Об этом сообщает The Guardian.

Джонсон обратился к российским ученым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Джонсона, это предложение является расширением действующей системы партнерства с университетами Украины, а его адресатами являются все российские ученые и исследователи, которые «больше не чувствуют себя в России в безопасности».

«Вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», - заявил премьер-министр Великобритании в рамках саммита G7.

Издание отметило, что в рамках программы «Исследователи из группы риска», бюджет которой уже увеличен почти на £10 млн ($12,3 млн), в Великобританию переедут около 130 украинских ученых.

CNN: В Белом доме усомнились в возвращение земель Украиной

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. По данным ООН, после начала спецоперации Украину покинуло более 6,2 млн человек. В основном они направлялись в Польшу (3,3 млн), Румынию (более 919 тысяч), Россию (более 838 тысяч) и Венгрию (порядка 605 тысяч).

По программе «Дом для Украины» Великобритания приняла 26 тысяч человек. При этом СМИ отмечают, что британцы, приютившие в своих домах украинских беженцев, все чаще оказываются недовольны гостями и выгоняют их буквально на улицу. Зачастую беженцы узнают о решении за сутки до выселения, многих уведомляют по СМС.

В мире,Борис Джонсон,Владимир Путин,ООН,
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