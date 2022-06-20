Пока вы не уснули: атака ВСУ на буровые платформы в Крыму и новое «оружие» Киева

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об ударе украинскими силовиками по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Об этом сообщает РИА Новости.
«Я с самого утра на связи с коллегами из Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, работаем в первую очередь над спасением людей», - сообщил Аксенов в видеообращении в своем Telegram-канале.
Он добавил, что всего на платформах находились 12 человек. В результате атаки были спасены пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются.
Запрет на транзит санкционных товаров в Калининградскую область согласован с Еврокомиссией (ЕК) и введен под ее руководством. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет «Коммерсант».
Такое заявление Ландсбергис сделал в ходе сегодняшнего совета министров иностранных дел стран Евросоюза.
«С 17 июня санкционные товары... больше нельзя будет перевозить через Литву. Это [решение] было принято после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством», - заметил он.
Россия готова поставлять газ по «Северному потоку» в полном объеме, однако для этого Европе следует вернуть отремонтированные турбины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, передает «Интерфакс».
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия остается максимально надежным поставщиком. По его словам, с технологической точки зрения механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз.
«Перекачивающие мощности, а именно турбины должны проходить капитальный ремонт. Какие-то турбины не могут быть возвращены. Европейцы их не возвращают на место. Именно это является причиной того, что просто нечем перекачивать. Это рукотворный кризис. Он создан руками ЕС», - отметил Песков.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если поставки вооружений со стороны западных стран прекратятся, то Украина продолжит воевать с Россией «лопатами». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ARD.
«Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться», — подчеркнул он.
Кулеба добавил, что Киев все равно будет благодарен Европе и США, если они отправят необходимое вооружение с задержкой, однако отметил, что в таком случае «многое будет проиграно, много людей погибнет».
Нет никаких сомнений в том, что Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.
Такой прогноз Нарышкин сделал сегодня в Москве на общем собрании по случаю 10-летия Российского исторического общества.
«Население России просто восхищается мужеством и стойкостью населения Донбасса, людей, которые в течение последних восьми лет вели борьбу с киевским режимом и продолжают вместе с российскими военными освободительную операцию. И у нас ни у кого нет сомнений, что победа будет за нами», - подчеркнул он.
Один из ближайших соратников Ельцина, российский политик Геннадий Бурбулис скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на племянницу покойного, Юлию Бурбулис. Политик умер в Баку.
Политик умер в Баку.
Геннадий Бурбулис родился 4 августа 1945 года в Первоуральске. Член КПСС с 1971 года по 1990 год. В течение 10 лет преподавал марксистско-ленинскую философию в Уральском политехническом институте, был кандидатом философских наук.
В Германии впервые приняли решение о конфискации имущества россиянина, попавшего в санкционные списки ЕС. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.
Речь идет о трех квартирах, якобы принадлежащих депутату Госдумы и его жене. Их личности газета не раскрыла.
Международная федерация плавания (FINA) решила отдать медали российских спортсменов представителям США и ЮАР. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Такое решение было принято из-за дисквалификации россиянина Артема Лобузова, который был уличен в нарушении антидопинговых правил на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. На ЧМ-2016 он Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных, Даниил Пасынков завоевали золото в эстафете 4 x 200 метров вольным стилем. Также на ЧМ-2014 Данила Изотов, Александр Красных, Вячеслав Андрусенко, Дмитрий Ермаков и Михаил Полищук удостоились бронзовых наград. Таким образом, было принято решение отдать золотые медали ЧМ-2016 американским пловцам, а бронзу отдали спортсменам из ЮАР.
Литовский актер Регимантас Адомайтис умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Литовский национальный драматический театр.
«Это большая потеря для литовской театральной и кинематографической общественности. Информация о прощании с Регимантасом Адомайтисом будет опубликована позже», — сообщила пресс-служба театра.
Причина смерти Адомайтиса пока не раскрывается.
В России вступил в силу закон, который существенно изменил работу судебных приставов. В частности, теперь с россиян могут автоматически списывать штрафы, которые не были оплачены вовремя, причем происходить этой будет без личного участия самих приставов — искать должников по базе и списывать необходимую сумму по истечении срока оплаты будет искусственный интеллект. Для водителей в законе также есть нововведение — теперь они смогут оспаривать штрафы, вынесенные в автоматическом режиме.
По закону у каждого автомобилиста есть десять дней на обжалование штрафа, также в течение 20 дней с даты вынесения постановления можно оплатить штраф со скидкой 50 процентов. При этом на «тяжелые» нарушения скидка не распространяется. В числе таких нарушений управление автомобилем в состоянии опьянения, повторные случаи превышения скорости более чем на 40 километров в час, проезда на красный и выезда на встречную полосу.