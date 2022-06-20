Пока вы не уснули: атака ВСУ на буровые платформы в Крыму и новое «оружие» Киева

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Аксенов сообщил об ударе ВСУ по буровым платформам в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об ударе украинскими силовиками по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я с самого утра на связи с коллегами из Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, работаем в первую очередь над спасением людей», - сообщил Аксенов в видеообращении в своем Telegram-канале.

Он добавил, что всего на платформах находились 12 человек. В результате атаки были спасены пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются.

В Литве объяснили блокаду Калининграда

Запрет на транзит санкционных товаров в Калининградскую область согласован с Еврокомиссией (ЕК) и введен под ее руководством. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет «Коммерсант».

Такое заявление Ландсбергис сделал в ходе сегодняшнего совета министров иностранных дел стран Евросоюза.

«С 17 июня санкционные товары... больше нельзя будет перевозить через Литву. Это [решение] было принято после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством», - заметил он.

В Кремле назвали условие для поставок газа Европе

Россия готова поставлять газ по «Северному потоку» в полном объеме, однако для этого Европе следует вернуть отремонтированные турбины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия остается максимально надежным поставщиком. По его словам, с технологической точки зрения механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз.

«Перекачивающие мощности, а именно турбины должны проходить капитальный ремонт. Какие-то турбины не могут быть возвращены. Европейцы их не возвращают на место. Именно это является причиной того, что просто нечем перекачивать. Это рукотворный кризис. Он создан руками ЕС», - отметил Песков.

Киев раскрыл план действий на случай прекращения поставок оружия

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если поставки вооружений со стороны западных стран прекратятся, то Украина продолжит воевать с Россией «лопатами». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ARD.

«Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться», — подчеркнул он.

Кулеба добавил, что Киев все равно будет благодарен Европе и США, если они отправят необходимое вооружение с задержкой, однако отметил, что в таком случае «многое будет проиграно, много людей погибнет».

Нарышкин дал прогноз по спецоперации на Украине

Нет никаких сомнений в том, что Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

Такой прогноз Нарышкин сделал сегодня в Москве на общем собрании по случаю 10-летия Российского исторического общества.

«Население России просто восхищается мужеством и стойкостью населения Донбасса, людей, которые в течение последних восьми лет вели борьбу с киевским режимом и продолжают вместе с российскими военными освободительную операцию. И у нас ни у кого нет сомнений, что победа будет за нами», - подчеркнул он.

Умер Геннадий Бурбулис

Один из ближайших соратников Ельцина, российский политик Геннадий Бурбулис скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на племянницу покойного, Юлию Бурбулис. Политик умер в Баку.

Политик умер в Баку.

Геннадий Бурбулис родился 4 августа 1945 года в Первоуральске. Член КПСС с 1971 года по 1990 год. В течение 10 лет преподавал марксистско-ленинскую философию в Уральском политехническом институте, был кандидатом философских наук.

В Германии сообщили о конфискации квартир депутата Госдумы

В Германии впервые приняли решение о конфискации имущества россиянина, попавшего в санкционные списки ЕС. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Речь идет о трех квартирах, якобы принадлежащих депутату Госдумы и его жене. Их личности газета не раскрыла.

Золотые медали российских пловцов отдали спортсменам из США

Международная федерация плавания (FINA) решила отдать медали российских спортсменов представителям США и ЮАР. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Умер литовский актер Регимантас Адомайтис

Литовский актер Регимантас Адомайтис умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Литовский национальный драматический театр.

«Это большая потеря для литовской театральной и кинематографической общественности. Информация о прощании с Регимантасом Адомайтисом будет опубликована позже», — сообщила пресс-служба театра.

Причина смерти Адомайтиса пока не раскрывается.

Штрафы ГИБДД будут списывать с россиян автоматически

В России вступил в силу закон, который существенно изменил работу судебных приставов. В частности, теперь с россиян могут автоматически списывать штрафы, которые не были оплачены вовремя, причем происходить этой будет без личного участия самих приставов — искать должников по базе и списывать необходимую сумму по истечении срока оплаты будет искусственный интеллект. Для водителей в законе также есть нововведение — теперь они смогут оспаривать штрафы, вынесенные в автоматическом режиме.