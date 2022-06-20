В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
10 минут назад

Киев раскрыл план действий на случай прекращения поставок оружия

Елена Прошина

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если поставки вооружений со стороны западных стран прекратятся, то Украина продолжит воевать с Россией «лопатами». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ARD.

Киев раскрыл план действий на случай прекращения поставок оружия
Фото: ТАССТАСС

«Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться», — подчеркнул он.

Кулеба добавил, что Киев все равно будет благодарен Европе и США, если они отправят необходимое вооружение с задержкой, однако отметил, что в таком случае «многое будет проиграно, много людей погибнет».

При этом глава МИД Украины указал, что никто на Западе не должен надеяться на уступки со стороны Киева в том случае, если поставки вооружения прекратятся. Вместе с тем Кулеба признал, что Украина располагает недостаточным количеством оружия, если сравнивать с Россией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что страны в составе Североатлантического альянса значительно нарастили поставки оружия на Украину еще до начала боевых действий на территории страны. Он также объявил о выделении Киеву новой военной помощи, включающей поставки тяжелого вооружения.

Армия,Дмитрий Кулеба,Йенс Столтенберг,НАТО,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители