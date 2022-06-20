Киев раскрыл план действий на случай прекращения поставок оружия

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если поставки вооружений со стороны западных стран прекратятся, то Украина продолжит воевать с Россией «лопатами». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ARD.

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«Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться», — подчеркнул он.

Кулеба добавил, что Киев все равно будет благодарен Европе и США, если они отправят необходимое вооружение с задержкой, однако отметил, что в таком случае «многое будет проиграно, много людей погибнет».

При этом глава МИД Украины указал, что никто на Западе не должен надеяться на уступки со стороны Киева в том случае, если поставки вооружения прекратятся. Вместе с тем Кулеба признал, что Украина располагает недостаточным количеством оружия, если сравнивать с Россией.