Умер литовский актер Регимантас Адомайтис

Литовский актер Регимантас Адомайтис умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Литовский национальный драматический театр.
«Это большая потеря для литовской театральной и кинематографической общественности. Информация о прощании с Регимантасом Адомайтисом будет опубликована позже», — сообщила пресс-служба театра.
Причина смерти Адомайтиса пока не раскрывается.
Регимантас Адомайтис родился 31 января 1937 года. В детстве жил в селе Шимоняй, окончил Пасвалисскую среднюю школу с серебряной медалью. В 1962 году получил диплом актера, после чего начал играть в Драматическом театре Капсукаса, откуда перешел в Национальный драматический театр Литвы.
Адомайтис наиболее известен по фильмам «Никто не хотел умирать», «Трест, который лопнул», «Чувства», тв-шоу «Московская сага» и другим картинам. Народный артист СССР, заслуженный артист Литовской ССР.