Умер литовский актер Регимантас Адомайтис

Литовский актер Регимантас Адомайтис умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Литовский национальный драматический театр.

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«Это большая потеря для литовской театральной и кинематографической общественности. Информация о прощании с Регимантасом Адомайтисом будет опубликована позже», — сообщила пресс-служба театра.

Причина смерти Адомайтиса пока не раскрывается.

Регимантас Адомайтис родился 31 января 1937 года. В детстве жил в селе Шимоняй, окончил Пасвалисскую среднюю школу с серебряной медалью. В 1962 году получил диплом актера, после чего начал играть в Драматическом театре Капсукаса, откуда перешел в Национальный драматический театр Литвы.