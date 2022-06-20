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1 час назад

Умер литовский актер Регимантас Адомайтис

Елена Прошина

Литовский актер Регимантас Адомайтис умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Литовский национальный драматический театр.

Умер литовский актер Регимантас Адомайтис
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это большая потеря для литовской театральной и кинематографической общественности. Информация о прощании с Регимантасом Адомайтисом будет опубликована позже», — сообщила пресс-служба театра.

Причина смерти Адомайтиса пока не раскрывается.

Регимантас Адомайтис родился 31 января 1937 года. В детстве жил в селе Шимоняй, окончил Пасвалисскую среднюю школу с серебряной медалью. В 1962 году получил диплом актера, после чего начал играть в Драматическом театре Капсукаса, откуда перешел в Национальный драматический театр Литвы.

Адомайтис наиболее известен по фильмам «Никто не хотел умирать», «Трест, который лопнул», «Чувства», тв-шоу «Московская сага» и другим картинам. Народный артист СССР, заслуженный артист Литовской ССР.

В мире,Регимантас Адомайтис,
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