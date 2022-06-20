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51 минуту назад

В Германии сообщили о конфискации квартир депутата Госдумы

Мария Иванова

В Германии впервые приняли решение о конфискации имущества россиянина, попавшего в санкционные списки ЕС. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

В Германии сообщили о конфискации квартир депутата Госдумы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет о трех квартирах, якобы принадлежащих депутату Госдумы и его жене. Их личности газета не раскрыла.

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Постановление о конфискации вынесла прокуратура Мюнхена. Ранее, по данным SZ, россиянина заподозрили в нарушении санкционного режима и завели против него уголовное дело. Статья предусматривает от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.

По версии прокуроров, супруги после введения санкций получили около десяти тысяч долларов от сдачи недвижимости в аренду. Конфискация связана с тем, что после введения санкций имущество приносило доходы.

Как отмечает Süddeutsche Zeitung, имя депутата находится в одном из многочисленных санкционных списков ЕС, и, «как и большинство других членов российского парламента, он является одним из верных сторонников Владимира Путина».

«Он член коммунистической партии, но, видимо, не против частной собственности. Даже если она в недружественной стране», - отмечает газета.

Президент США Джо Байден ранее представил пакет предложений, позволяющих американским властям изымать замороженные активы российских миллиардеров в пользу Украины.

В Белом доме подчеркивали, что рассчитывают на сотрудничество с ЕС в этой сфере.

По подсчетам США, в ЕС заморозили активы российских бизнесменов на сумму более 30 миллиардов долларов, в том числе почти семь миллиардов долларов в виде яхт, вертолетов, недвижимости и произведений искусства.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Госдума,ЕС,
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