В Германии сообщили о конфискации квартир депутата Госдумы

В Германии впервые приняли решение о конфискации имущества россиянина, попавшего в санкционные списки ЕС. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Речь идет о трех квартирах, якобы принадлежащих депутату Госдумы и его жене. Их личности газета не раскрыла.

Постановление о конфискации вынесла прокуратура Мюнхена. Ранее, по данным SZ, россиянина заподозрили в нарушении санкционного режима и завели против него уголовное дело. Статья предусматривает от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.

По версии прокуроров, супруги после введения санкций получили около десяти тысяч долларов от сдачи недвижимости в аренду. Конфискация связана с тем, что после введения санкций имущество приносило доходы.

Как отмечает Süddeutsche Zeitung, имя депутата находится в одном из многочисленных санкционных списков ЕС, и, «как и большинство других членов российского парламента, он является одним из верных сторонников Владимира Путина».

«Он член коммунистической партии, но, видимо, не против частной собственности. Даже если она в недружественной стране», - отмечает газета.

Президент США Джо Байден ранее представил пакет предложений, позволяющих американским властям изымать замороженные активы российских миллиардеров в пользу Украины.

В Белом доме подчеркивали, что рассчитывают на сотрудничество с ЕС в этой сфере.