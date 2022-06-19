Умер Геннадий Бурбулис

Один из ближайших соратников Ельцина, российский политик Геннадий Бурбулис скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на племянницу покойного, Юлию Бурбулис. Политик умер в Баку.
Политик умер в Баку.
Геннадий Бурбулис родился 4 августа 1945 года в Первоуральске. Член КПСС с 1971 года по 1990 год. В течение 10 лет преподавал марксистско-ленинскую философию в Уральском политехническом институте, был кандидатом философских наук.
В 1989 году избран народным депутатом СССР.
Геннадий Бурбулис участвовал в подписании Беловежских соглашений, положивших начало развалу СССР. В 1991-1992 годах занимал посты государственного секретаря и первого заместителя председателя правительства России. Некоторые эксперты считают, что при Ельцине он играл роль «серого кардинала», определяя принятие многих важнейших решений.