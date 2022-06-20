Нарышкин дал прогноз по спецоперации на Украине

Нет никаких сомнений в том, что Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин , пишет РИА Новости.

«Население России просто восхищается мужеством и стойкостью населения Донбасса, людей, которые в течение последних восьми лет вели борьбу с киевским режимом и продолжают вместе с российскими военными освободительную операцию. И у нас ни у кого нет сомнений, что победа будет за нами», - подчеркнул он.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом глава государства констатировал, что не существовало ни одного шанса решить проблему Донбасса мирным путем, а если бы он был, то Россия бы его использовала.