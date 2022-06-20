Аксенов сообщил об ударе ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза»

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об ударе украинскими силовиками по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Об этом сообщает РИА Новости.
«Я с самого утра на связи с коллегами из Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, работаем в первую очередь над спасением людей», - сообщил Аксенов в видеообращении в своем Telegram-канале.
Он добавил, что всего на платформах находились 12 человек. В результате атаки были спасены пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются. В районе ЧП силы Минобороны проводит спасательную операцию, в которой участвуют патрульные катера и авиация.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли граничащий с Украиной поселок Суземка в Брянской области. В результате обстрела повреждена подстанция, обеспечивающая населенный пункт электричеством. Пострадал один человек — он получил легкое осколочное ранение мягких тканей.