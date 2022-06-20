Аксенов сообщил об ударе ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза»

«Я с самого утра на связи с коллегами из Министерства обороны, Федеральной службы безопасности , работаем в первую очередь над спасением людей», - сообщил Аксенов в видеообращении в своем Telegram-канале.

Он добавил, что всего на платформах находились 12 человек. В результате атаки были спасены пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются. В районе ЧП силы Минобороны проводит спасательную операцию, в которой участвуют патрульные катера и авиация.