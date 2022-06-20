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32 минуты назад

Аксенов сообщил об ударе ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза»

Елена Прошина

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об ударе украинскими силовиками по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я с самого утра на связи с коллегами из Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, работаем в первую очередь над спасением людей», - сообщил Аксенов в видеообращении в своем Telegram-канале.

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Он добавил, что всего на платформах находились 12 человек. В результате атаки были спасены пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются. В районе ЧП силы Минобороны проводит спасательную операцию, в которой участвуют патрульные катера и авиация.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли граничащий с Украиной поселок Суземка в Брянской области. В результате обстрела повреждена подстанция, обеспечивающая населенный пункт электричеством. Пострадал один человек — он получил легкое осколочное ранение мягких тканей.

Происшествия,Видео,Сергей Аксенов,ФСБ,
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