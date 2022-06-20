В Литве объяснили блокаду Калининграда

Запрет на транзит санкционных товаров в Калининградскую область согласован с Еврокомиссией (ЕК) и введен под ее руководством. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет «Коммерсант».

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Такое заявление Ландсбергис сделал в ходе сегодняшнего совета министров иностранных дел стран Евросоюза.

«С 17 июня санкционные товары... больше нельзя будет перевозить через Литву. Это [решение] было принято после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством», - заметил он.

Ранее власти Калининграда были уведомлены о прекращении транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что под запрет подпало до 50% грузов, и назвал действия Вильнюса «попыткой экономического удушения региона».