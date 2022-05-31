Пока вы не уснули: дата шестого пакета санкций и отмена Турцией натовских учений

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Совфеде заявили, что тема денацификации не ограничивается Украиной

Нацизм и неонацизм процветают не только на Украине, и тема денацификации не ограничивается территорией этой страны. Об этом заявил во вторник глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. При этом сенатор подчеркнул, что проводить денацификацию можно различными методами, а не только с помощью военной операции.

Турция не допустила военные корабли НАТО в Черное море

Турция отменила ряд учений НАТО в Черном море из-за действия конвенции Монтрё. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА «Новости».

«Турция отменила и отложила ряд военных учений НАТО в связи с положениями конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море», - сказал Чавушоглу.

Лавров назвал условие для вывоза зерна с Украины

РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российский флот обеспечит беспрепятственный проход судам с украинским зерном, если Киев разминирует порты. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров призвал Запад решить, что важнее - «пиар на теме поставок продовольствия из Украины или конкретные шаги».

Стала известна дата утверждения шестого пакета санкций ЕС против РФ

РИА Новости

Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, в который входит отложенное на полгода эмбарго на танкерные поставки российской нефти в страны ЕС, может быть окончательно утвержден 1-2 июня. Как сообщает ТАСС, об этом заявил на итоговой пресс-конференции саммита ЕС глава Европейского совета Шарль Мишель.

Стали известны обстоятельства смерти 20-летней балерины

Стали известны обстоятельства смерти 20-летней балерины, артистки труппы Театра классического балета Алеси Лазаревой. Об этом сообщают «Известия».

По словам матери погибшей, причиной смерти артистки стали проблемы с сердцем, о которых ранее никому не было известно. Девушка проходила медицинские обследование раз в полгода. В воскресенье, 29 мая, Лазарева проснулась рано утром, после чего встала с кровати и сразу же упала.

Суд на Украине вынес приговор российским военным

Суд на Украине приговорил двоих попавших в плен российских военнослужащих к 11 годам и шести месяцам лишения свободы каждого. Об этом со ссылкой на трансляцию заседания пишет РИА Новости.

По данным издания, российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова обвинили на Украине в нарушении законов и обычаев войны. Свою вину они признали. Защита военнослужащих настаивала на минимально возможном сроке заключения - восьми годах лишения свободы, обвинение требовало приговорить их к 12 годам.

В Пентагоне раскрыли варианты окончания конфликта на Украине

Мирные переговоры стали бы логичным выбором для завершения конфликта на Украине, считает председатель Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

В интервью телеканалу Fox Милли заявил, что сейчас предсказать исход конфликта трудно, ситуация может развиваться в нескольких направлениях, передает РИА «Новости».

В Москве изменили размер минимальной зарплаты

Минимальная заработная плата в Москве с 1 июня вырастет на 10% и превысит 23,5 тыс. рублей. Также на 10% будет увеличена величина прожиточного минимума, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"С 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в Москве составит 23 508 рублей в месяц, что на 10% выше минимальной зарплаты, действовавшей с 1 января (21 371 рубль). Также на 10% будет увеличена величина прожиточного минимума в городе Москве, которая составит: в расчете на душу населения - 20 585 рублей; для трудоспособного населения - 23 508 рублей; для пенсионеров - 15 410 рублей; для детей - 17 791 рубль", - говорится в сообщении.

В России предложили разрешить все способы самообороны

РИА Новости

Россиянам необходимо разрешить любые способы самообороны от лиц, незаконно проникающих в жилище. С таким предложением выступили депутаты Госдумы РФ, представив соответствующий законопроект в правительство России и Верховный суд.

Документ предполагает, что в случае принятия граждане РФ получат право на любые способы защиты своей жизни, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, которые незаконно проникли в дом или квартиру, передают «Известия». Авторы инициативы напомнили, что право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека.

Концерт Киркорова отменили из-за протеста граждан

Концерт Филиппа Киркорова в Пятигорске отменили из-за «потока жалоб граждан», мнения РПЦ и рекомендаций министерства культуры РФ. Об этом сообщает «Московский комсомолец».