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29 минут назад

В России предложили разрешить все способы самообороны

Россиянам необходимо разрешить любые способы самообороны от лиц, незаконно проникающих в жилище. С таким предложением выступили депутаты Госдумы РФ, представив соответствующий законопроект в правительство России и Верховный суд.

В Госдуме предложили разрешить все способы самообороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ предполагает, что в случае принятия граждане РФ получат право на любые способы защиты своей жизни, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, которые незаконно проникли в дом или квартиру, передают «Известия». Авторы инициативы напомнили, что право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека.

В пояснительной записке отмечается, что согласно действующему закону, граждане ограничены в самообороне из-за того, что они должны оценивать характер опасности насилия или угрозы. В этот момент преступники не ограничиваются ни чем, подчеркивают авторы законопроекта.

Ранее сообщалось, что в РПЦ призвали декриминализовать убийства в ходе самообороны. Президент России Владимир Путин призвал спасать россиян от тюрьмы в случаях самообороны. Верховный суд разъяснил россиянам их права на самооборону.

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