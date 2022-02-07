В Госдуме предложили разрешить все способы самообороны

Россиянам необходимо разрешить любые способы самообороны от лиц, незаконно проникающих в жилище. С таким предложением выступили депутаты Госдумы РФ, представив соответствующий законопроект в правительство России и Верховный суд.

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Документ предполагает, что в случае принятия граждане РФ получат право на любые способы защиты своей жизни, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, которые незаконно проникли в дом или квартиру, передают «Известия». Авторы инициативы напомнили, что право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека.