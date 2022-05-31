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19 минут назад

Турция не допустила военные корабли НАТО в Черное море

Вероника Полынина

Турция отменила ряд учений НАТО в Черном море из-за действия конвенции Монтрё. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА «Новости».

Турция не допустила военные корабли НАТО в Черное море
Фото: ТАССТАСС

«Турция отменила и отложила ряд военных учений НАТО в связи с положениями конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море», - сказал Чавушоглу.

Принятая в 1936 году Конвенция Монтрё дала Турции контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. В соответствии с Конвенцией гражданские суда всех стран могут свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время. Черноморские государства, к которым относится и Россия, в мирное время также могут проводить через проливы свои военные корабли любого класса. В случае участия Турции в войне, а также если Турция посчитает, что ей угрожает война, она может разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов.

Турция намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтрё

28 февраля Турция запретила проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы на основании конвенции Монтрё.

Армия,Мевлют Чавушоглу,НАТО,
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