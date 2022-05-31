В Совфеде заявили, что тема денацификации не ограничивается Украиной

"Тема денацифиакации не ограничивается территорией Украины. Но это не значит, что надо проводить во всех остальных местах денацификацию теми методами, которыми она сейчас проводится [на Украине], есть разные методы. И делать это я предлагаю не самой России и только России, а вместе с нашими коллегами и партнерами", - сказал сенатор на пресс-конференции, добавив, что многие готовы к этому подключиться и уже делают это.