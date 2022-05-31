В Совфеде заявили, что тема денацификации не ограничивается Украиной

Нацизм и неонацизм процветают не только на Украине, и тема денацификации не ограничивается территорией этой страны. Об этом заявил во вторник глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. При этом сенатор подчеркнул, что проводить денацификацию можно различными методами, а не только с помощью военной операции.
"Тема денацифиакации не ограничивается территорией Украины. Но это не значит, что надо проводить во всех остальных местах денацификацию теми методами, которыми она сейчас проводится [на Украине], есть разные методы. И делать это я предлагаю не самой России и только России, а вместе с нашими коллегами и партнерами", - сказал сенатор на пресс-конференции, добавив, что многие готовы к этому подключиться и уже делают это.
Он подчеркнул, что Россия каждый год в течение последнего десятилетия вносит в Генассамблею ООН проект резолюции о недопустимости героизации нацизма и его проявлений, при этом всегда голосуют против Украина и США.
"Сразу вопрос: а что только Украину надо денацифицировать? А кто, боясь голосовать против по понятным причинам, все-таки не поддерживает нашу резолюцию, кто воздерживается? Все страны НАТО", - указал Климов.
Парламентарий отметил, что нацизм и неонацизм процветает не только на Украине.
"Есть задачи разного уровня. Одна задача - обеспечить безопасность и отстоять независимость союзных нам государств: ЛНР и ДНР. Другая задача - демилитаризация территории Украины, откуда сегодня прилетает этот ужас на мирных граждан. Почему он прилетает? Потому что там правят бал откровенные неонацисты", - сказал глава временной комиссии СФ.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Целями операции являются демилитаризация и денацификация страны.