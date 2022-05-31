Лавров назвал условие для вывоза зерна с Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российский флот обеспечит беспрепятственный проход судам с украинским зерном, если Киев разминирует порты. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров призвал Запад решить, что важнее - «пиар на теме поставок продовольствия из Украины или конкретные шаги».

«Российская сторона предпринимает [меры] уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах», - добавил министр

Он подчеркнул, что если проблема разминирования будет решена, российские военные корабли обеспечат судам с зерном проход в Средиземное море «и далее - к пунктам назначения».

13 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что если украинские порты не заработают в течение 60 дней и не начнутся поставки зерна, экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет.

Президент США Джо Байден заявлял, что на Украине сейчас заблокированы около 20 миллионов тонн зерна. Конгрессмен Джейсон Кроу рассказывал, что во время своего визита в Киев он обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским создание 20-мильной буферной зоны между Румынией и Турцией, которую могли бы использовать корабли, перевозящие зерно.

В конце мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву нужны гарантии третьих стран и ООН для вывоза зерна, российских гарантий будет недостаточно.