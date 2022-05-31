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23 минуты назад

Стала известна дата утверждения шестого пакета санкций ЕС против РФ

Елена Прошина

Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, в который входит отложенное на полгода эмбарго на танкерные поставки российской нефти в страны ЕС, может быть окончательно утвержден 1-2 июня. Как сообщает ТАСС, об этом заявил на итоговой пресс-конференции саммита ЕС глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Я могу подтвердить, что юридический текст уже редактируется, это вопрос часов, мы рассчитываем, что юридический текст будет утвержден завтра вечером или послезавтра», — заявила она.

Напомним, что санкции страны Запада начали вводить после начала спецоперации РФ на Украине. Ранее Европейский союз согласовал очередной пакет антироссийских мер, в который, в частности, войдет эмбарго на нефть — уже к концу 2022 года Евросоюз собирается полностью отказаться от российской нефти.

ЕС согласовал шестой пакет антироссийских санкций

Кроме того, в список новых ограничений вошел запрет еще трех российских государственных вещателей, а также расширены персональные ограничения.

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