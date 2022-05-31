Концерт Киркорова отменили из-за протеста граждан

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Концерт поп-короля в Пятигорске должен был состояться 19 июня, однако Северо-Кавказская государственная филармония, которой принадлежит концертный зал «Камертон», известила организаторов, что «приняла решение об отмене концерта».

Гендиректор филармонии объяснила в письме, что мероприятие отменено в связи с «обращением администрации города Пятигорска, неоднократными звонками и потоком обращений граждан Кавказских Минеральных Вод, а также мнением РПЦ по вопросу проведения концерта». Кроме того, в филармонии сослались на соответствующие рекомендации министерства культуры.

В Минкультуры на запрос «МК» ответили, что никаких запретов на проведение концерта Киркорова в филармонию Пятигорска не направляли. При этом в ведомстве отметили, что после юбилейного концерта поп-короля в Москве получили более ста обращений граждан, «которые сочли известный эпизод концерта оскорблением своих нравственных и религиозных чувств». Речь идет о номере «Мария Магдалена», в котором на сцене появился светящийся крест с распятой на нем актрисой.