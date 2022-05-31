"С 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в Москве составит 23 508 рублей в месяц, что на 10% выше минимальной зарплаты, действовавшей с 1 января (21 371 рубль). Также на 10% будет увеличена величина прожиточного минимума в городе Москве, которая составит: в расчете на душу населения - 20 585 рублей; для трудоспособного населения - 23 508 рублей; для пенсионеров - 15 410 рублей; для детей - 17 791 рубль", - говорится в сообщении.