Пока вы не уснули: предупреждение США Украине и обвал доллара

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В США предупредили Украину о принятии «болезненных» территориальных решений

Победа Украины над Россией с возвращением территорий едва ли представляется возможной, в случае возобновления российско-украинских переговоров Киеву предстоит принять «болезненное» решение по этим территориям. Об этом пишет New York Times.

Журналисты предупреждают, что «решительная военная победа Украины над Россией», в результате которой Украина вернет, в частности, Крым, вошедший в состав России в 2014 году, «не является реалистичной целью», поскольку Россия остается слишком сильной.

Доллар обвалился ниже 59 рублей

Американская валюта продолжает стремительно падать на открытии торгов пятницы на Московской бирже. Ее курс опустился ниже 59 рублей впервые с апреля 2018 года, следует из данных площадки.

Снижение курса доллара и евро составило более чем 5%. Валюты опустились до 58,63 рубля и 60,8 рубля соответственно.

Песков: Россия никому не будет бесплатно поставлять газ

Россия не собирается никому бесплатно поставлять газ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу в беседе с журналистами, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал заявление финской компании Gasum о том, что она не будет выполнять требование об оплате рублями и ожидает прекращения поставок газа в ближайшие дни.

«Мы не имеем информации о всех компаниях, с которыми контракты заключены у "Газпрома". Это не наша прерогатива, по деталям нужно спрашивать, конечно же, "Газпром". Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», - подчеркнул представитель Кремля.

Путин посмертно наградил орденом ополченца ДНР Моторолу

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому погибший боец народного ополчения Донецкой народной республики (ДНР) Арсений Павлов (позывной «Моторола») был посмертно награждён орденом Мужества.

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, Павлов был удостоен награды «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению прав и свобод соотечественников».

ВОЗ созвала чрезвычайную встречу из-за оспы обезьян

ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян, которая выявлена уже в нескольких странах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

На встрече будут обсуждаться меры по борьбе с распространением заболевания, пути его передачи, распространенность болезни среди геев и бисексуалов, а также ситуация с вакцинами. Ожидается, что мероприятие посетит директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

За последнее время вирус был обнаружен как минимум в 10 странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии и Канаде.

Стало известно о применении Россией Су-57 на Украине

Воздушно-космические силы (ВКС) России применяют истребители Су-57 в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации. Самолеты работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение", - сказал собеседник агентства.

США нашли способ поставить на рынок зерно с Украины в обход РФ

Вашингтон изучает возможность отмены санкций на калийные удобрения Белоруссии в обмен на согласие Минска на транзит украинского зерна через территорию страны. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, американские чиновники могут на полгода отменить санкции в отношении белорусской калийной промышленности в обмен на разрешение украинского транзита. Предполагается, что в случае согласия белорусской стороны, зерно будет доставляться по железной дороге через территорию Белоруссии в порт Клайпеда.

Назван катастрофический провал НАТО

Переброска оружия Североатлантического Альянса к границам России на фоне расширения НАТО после распада СССР была ошибкой, заявил изданию New Yorker эксперт по РФ из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман.

«Главным международным вызовом 1990-х было надежное сближение России с западным миром. Запад должен был налаживать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также создавать новые механизмы европейской безопасности в дополнение к НАТО», — считает аналитик.

Россиянка зарезала мужа на следующий день после свадьбы

pixabay

По данным следствия, 16 мая в Зеленогорске супруги заключили брак и на следующий день собрались отметить это событие в компании с другом. В процессе празднования новобрачные поругались, и женщина взялась за кухонный нож, которым нанесла сильный колотый удар супругу, в результате которого мужчина погиб.

Раскрыта причина отъезда Смехова из России

Актер из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Вениамин Смехов последовал примеру отечественных знаменитостей и на время сменил место пребывания, сообщает Teleprogramma.pro.

Артист покинул Россию и уехал в Израиль. Смехов сообщил о командировке. По его словам, он участвует в Форуме русской культуры «СловоНово», который когда-то проводился в Перми. Смехов планирует вернуться в Москву 19 июня.