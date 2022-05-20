Стало известно о применении Россией Су-57 на Украине

"Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации. Самолеты работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение", - сказал собеседник агентства.

Первый раз в реальных боевых действиях Су-57 испытали в Сирии в 2018 году. Как сообщалось ранее, к концу 2024 года ВКС РФ получат 22 самолета Су-57, а к 2028 году их число будет доведено до 76 единиц. Первый истребитель поступил в войска в 2020 году.