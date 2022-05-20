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32 минуты назад

Источник: Россия применяет Су-57 в спецоперации на Украине

ТАССиещё 2

Воздушно-космические силы (ВКС) России применяют истребители Су-57 в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Стало известно о применении Россией Су-57 на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации. Самолеты работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Первый раз в реальных боевых действиях Су-57 испытали в Сирии в 2018 году. Как сообщалось ранее, к концу 2024 года ВКС РФ получат 22 самолета Су-57, а к 2028 году их число будет доведено до 76 единиц. Первый истребитель поступил в войска в 2020 году.

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Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

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