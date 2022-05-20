ВОЗ созвала чрезвычайную встречу из-за оспы обезьян

ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян, которая выявлена уже в нескольких странах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

На встрече будут обсуждаться меры по борьбе с распространением заболевания, пути его передачи, распространенность болезни среди геев и бисексуалов, а также ситуация с вакцинами. Ожидается, что мероприятие посетит директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

За последнее время вирус был обнаружен как минимум в 10 странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии и Канаде.

Напомним, оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, передается через прямой физический контакт и воздушно-капельным путем. Протекает обычно легко, но есть и летальные случаи, их число колеблется в пределах 10%.

Среди симптомов выделяется общая интоксикация организма, лихорадка, сыпь, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов. Болезнь распространена в Африке, где ей заражаются в основном дети.

Ранее ВОЗ заявляла, что пока не видит поводов для серьезного беспокойства и не рекомендовала вводить какие-либо специальные ограничения на поездки в страны, где обнаружили болезнь.