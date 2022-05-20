Раскрыта причина отъезда Смехова из России

Актер из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Вениамин Смехов последовал примеру отечественных знаменитостей и на время сменил место пребывания, сообщает Teleprogramma.pro.

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Артист покинул Россию и уехал в Израиль. Смехов сообщил о командировке. По его словам, он участвует в Форуме русской культуры «СловоНово», который когда-то проводился в Перми. Смехов планирует вернуться в Москву 19 июня.

«У меня командировка. В Перми было организовано когда-то "СловоНово". Сейчас проходит в Тель-Авиве. Очень красивое мероприятие. Здесь присутствует много-много наших людей», — заявил актер.

«Я никогда в своих взглядах не меняюсь», — заявил Смехов.

Артист проводит в России традиционные «Вечера поэзии» и играет в спектакле «Гоголь-центра» под названием «Берегите наши лица». Он играет в театре под руководством Андрея Аграновича.