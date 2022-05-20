Путин посмертно наградил орденом ополченца ДНР Моторолу

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому погибший боец народного ополчения Донецкой народной республики (ДНР) Арсений Павлов (позывной «Моторола») был посмертно награждён орденом Мужества.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, Павлов был удостоен награды «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению прав и свобод соотечественников».
Один из командиров ополчения ДНР Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года при взрыве в лифте дома в центре Донецка, сообщает RT.