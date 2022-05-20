Назван катастрофический провал НАТО

Переброска оружия Североатлантического Альянса к границам России на фоне расширения НАТО после распада СССР была ошибкой, заявил изданию New Yorker эксперт по РФ из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман.

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«Главным международным вызовом 1990-х было надежное сближение России с западным миром. Запад должен был налаживать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также создавать новые механизмы европейской безопасности в дополнение к НАТО», — считает аналитик.

По его словам, благодаря перечисленным «достижениям» удалось бы обеспечить безопасность в Восточной Европе. Однако Чехия, Венгрия и Польша стали частью Альянса уже в 1999 году.

«Вместо этого Запад ошибся в оценке реакции Москвы на переброску оружия НАТО на восток», — отметил Трейсман.