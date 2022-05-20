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15 минут назад

Россиянка зарезала мужа на следующий день после свадьбы

Lenta.ruиещё 2

В Красноярском крае 43-летняя россиянка задержана за убийство 44-летнего мужа на следующий день после свадьбы. Об этом в пятницу, 20 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Россиянка зарезала мужа на следующий день после свадьбы
Фото: pixabaypixabay

По данным следствия, 16 мая в Зеленогорске супруги заключили брак и на следующий день собрались отметить это событие в компании с другом. В процессе празднования новобрачные поругались, и женщина взялась за кухонный нож, которым нанесла сильный колотый удар супругу, в результате которого мужчина погиб.

Надеясь избежать наказания, женщина сообщила о произошедшем в правоохранительные органы, указав, что телесные повреждения ее супругу причинил их приятель. Однако следователи смогли вывести женщину на чистую воду и установили ее причастность к преступлению. СКР возбудил дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ.

«Женщина задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала Юлия Арбузова.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Ножевые ранения,Убийство ,Юлия Арбузова,Следственный комитет,
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