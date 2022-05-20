В США предупредили Украину о принятии «болезненных» территориальных решений

Победа Украины над Россией с возвращением территорий едва ли представляется возможной, в случае возобновления российско-украинских переговоров Киеву предстоит принять «болезненное» решение по этим территориям. Об этом пишет New York Times.

Журналисты предупреждают, что «решительная военная победа Украины над Россией», в результате которой Украина вернет, в частности, Крым, вошедший в состав России в 2014 году, «не является реалистичной целью», поскольку Россия остается слишком сильной.

В материале также говорится, что Соединенные Штаты и НАТО уже слишком вовлечены в происходящее как в военном, так и в экономическом плане, и нереалистичные ожидания могут еще глубже втянуть их в «дорогостоящую, затяжную войну». В то же время заявления спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что США будут поддерживать Украину «до тех пор, пока не будет одержана победа», ничуть не приближают достижение договоренностей.

Авторы статьи указывают на то, что в конечном счете «именно украинцы должны принимать трудные решения». И если переговоры все же возобновятся, «именно украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которых потребует достижение компромисса».