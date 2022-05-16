Пока вы не уснули: возрождение "Москвича" и договоренность о вывозе раненых с "Азовстали"

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Собянин сообщил о возобновлении выпуска автомобилей под брендом «Москвич»

Завод «Рено Россия», расположенный в Москве, перейдет на баланс города. Там будут производить автомобили под брендом «Москвич», заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич"»,— подчеркнул Собянин.

Минобороны заявило о договоренности с ВСУ в районе «Азовстали»

Министерство обороны России заявило, что с представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ) была достигнута договоренность о вывозе раненных с территории предприятия «Азовсталь». Об этом сообщает ТАСС.

«16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых», — заявили в оборонном ведомстве.

Мэр Ярославля подал в отставку

Мэр Ярославля Владимир Волков покидает свой пост. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

«Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы», — написал Волков.

Подменили оценки: на «Евровидении» разгорелся громкий скандал

Getty Images

На международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2022» ошиблись при объявлении результатов голосования из Азербайджана, Грузии, Румынии, сообщили представители этих стран. В этом году помимо членов жюри итоги в прямом эфире подводил представитель Европейского вещательного союза (EBU). В результате по ТВ объявили, что Азербайджан, например, отдал максимальные 12 баллов Великобритании, а не Украине, как это произошло в действительности. Финал «Евровидения» прошёл 14 мая, победила украинская группа Kalush Orchestra.

Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания

АНО «Цифровые платформы» предоставила общий доступ к магазину NashStore, российскому аналогу Google Play. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Цифровые платформы».

Сервис позволит скачивать приложения на смартфоны. Также АНО запустила регистрацию в альтернативном магазине приложений для иностранных разработчиков из Азии, Европы и США.

Российские хакеры Killnet записали видео с объявлением кибервойны

газета.ru

Российские хакеры Killnet объявили кибервойну странам, которые поддерживают «нацистов и русофобию». Об этом заявляется в опубликованном ими ролике, соответствующая запись появилась в российских новостных Telegram-каналах.

«Сегодня мы официально объявляем кибервойну правительству десяти стран. С этого момента нашим атакам будут подвергаться Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Италия, Латвия, Румыния, Литва, Эстония, Польша и Украина. Долгие два месяца мы исследовали государства, поддерживающие нацистов и русофобию», – говорится в сообщении.

Капитан «Вашингтона» Овечкин заявил о скором возвращении в Россию

АРР

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, подводя итоги сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил, что собирается прилететь в Россию. Его слова передает ESPN.

«В последние годы трудно загадывать наперед и что-то прогнозировать. Достаточно вспомнить тот сезон, который был прерван из-за коронавируса и потом доигрывался в «пузыре». Настало время отдохнуть, вернуться в Россию и наконец-то увидеть семью. А потом начать подготовку к следующему сезону», — сказал Овечкин.

McDonald's принял окончательное решение об уходе из России

McDonald's объявил об уходе с российского рынка. Компания начала продажу российского бизнеса, сообщает РИА Новости.

«После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса", - говорится в сообщении/

Путин анонсировал совместные военные учения со странами ОДКБ

Президент России Владимир Путин заявил о планах провести осенью серию совместных учений ОДКБ, их количество будет расширяться. Об этом сообщает РИА Новости.

«На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации. В Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровню координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», — сказал Путин на саммите лидеров стран ОДКБ.

Россия и Белоруссия не покажут ОИ 2026 и 2028 годов

Россия и Белоруссия не покажут по национальным телеканалам Зимние Олимпийские игры в Милане в 2026 году и Летние ОИ в Лос-Анджелесе в 2008 году.