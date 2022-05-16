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1 час назад

Россия и Белоруссия не покажут ОИ 2026 и 2028 годов

Елена Прошина

Россия и Белоруссия не покажут по национальным телеканалам Зимние Олимпийские игры в Милане в 2026 году и Летние ОИ в Лос-Анджелесе в 2008 году.

Россию лишили возможности транслировать будущие Олимпийские Игры
Фото: EPAEPA

Международный олимпийский комитет не допустил страны до участия в тендере на приобретение телевизионных прав для показа соревнований. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Участие средств массовой информации России и Белоруссии в тендере на приобретение телевизионных прав для трансляции Олимпийских игр 2026 и 2028 годов в настоящее время приостановлены», — говорится в сообщении.

Напомним, что ОИ в Милане запланировали провести с 6 по 22 февраля 2026 года, в Лос-Анджелесе — с 21 июля по 6 августа 2028 года.

Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить Россию и Белоруссию от международных соревнований. Организация обвинила эти страны в нарушении олимпийского перемирия.

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