Россию лишили возможности транслировать будущие Олимпийские Игры

Россия и Белоруссия не покажут по национальным телеканалам Зимние Олимпийские игры в Милане в 2026 году и Летние ОИ в Лос-Анджелесе в 2008 году.

Фото: EPA EPA

Международный олимпийский комитет не допустил страны до участия в тендере на приобретение телевизионных прав для показа соревнований. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Участие средств массовой информации России и Белоруссии в тендере на приобретение телевизионных прав для трансляции Олимпийских игр 2026 и 2028 годов в настоящее время приостановлены», — говорится в сообщении.

Напомним, что ОИ в Милане запланировали провести с 6 по 22 февраля 2026 года, в Лос-Анджелесе — с 21 июля по 6 августа 2028 года.