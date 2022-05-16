Подменили оценки: на «Евровидении» разгорелся громкий скандал

На международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2022» ошиблись при объявлении результатов голосования из Азербайджана, Грузии, Румынии, сообщили представители этих стран. В этом году помимо членов жюри итоги в прямом эфире подводил представитель Европейского вещательного союза (EBU). В результате по ТВ объявили, что Азербайджан, например, отдал максимальные 12 баллов Великобритании, а не Украине, как это произошло в действительности. Финал «Евровидения» прошёл 14 мая, победила украинская группа Kalush Orchestra.

Об ошибке с Азербайджаном сообщили в эфире местного телеканала ITV. «Азербайджан отдал 12 баллов Украине, а не Великобритании. Никаких технических неполадок с нашей стороны не было. По данному вопросу ведётся разбирательство, результаты которого будут представлены вниманию широкой общественности», — заявила журналистка.

Аналогичная ситуация произошла с Грузией. Представители страны сообщили, что максимальное количество баллов отдали Украине, а не Великобритании, как об этом объявили в эфире.

Глава румынской делегации Юлиана Марчук рассказала, что её страна поставила высший балл Молдавии, но организаторы отдали его Украине.

Европейский вещательный союз выступил с заявлением. Организация выявила в Грузии и Азербайджане «определённые неправильные схемы голосования», поэтому конечный результат был изменён. Такая же ситуация произошла с голосованием Румынии, Польши, Черногории и Сан-Марино.

Финал «Евровидения-2022» прошёл на арене Pala Olimpico в итальянском Турине в ночь на 15 мая. Украинцы по итогам голосования жюри и зрителей набрали 631 балл.

Украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания» одержала победу на 66-м международном песенном конкурсе «Евровидение». Результаты голосования были озвучены в ночь на воскресенье в итальянском Турине.

Коллектив получил самую большую поддержку по результатам суммарного голосования членов жюри и зрителей, победу обеспечил 631 балл. Это третья победа Украины на «Евровидении». Второе место досталось Великобритании, а третье – Испании. Представители Италии – дуэт Мамуда и Бланко – заняли шестое место. Конкурс проходил под девизом «Звучание красоты» (The Sound of Beauty), передает ТАСС.

В ходе выступления в финале «Евровидения-2022» коллектив с Украины в нарушение правил музыкального конкурса призвал помочь Украине. Однако представитель организатора – Европейского вещательного союза (EBU) – назвал поступок украинской группы «гуманитарным жестом».

«Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления Kalush Orchestra и других деятелей искусства в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический», – приводит dpa слова представителя EBU.

Напомним, 25 февраля организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе в связи с событиями на Украине. На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» объявили о своем выходе из этой организации. Исполнительный продюсер смотра Клаудио Фазуло сообщил, что россияне не смогут отдать голоса за участников «Евровидения», так как Россия в мероприятии не участвует.

Член жюри Украины на «Евровидении-2022» Ирина Федишина подтвердила факт махинации организаторов конкурса с голосованием. Об этом сообщает Telegram-канал «Сигнал».

Она указала, что лично поставила Польше 10 баллов, однако в итоговом результате ее голос не был учтен. В результате Польша вообще не получила от Украины баллов. В качестве доказательства она продемонстрировала скан ее листа с оценками.

Ранее глава румынской делегации Юлиана Марчук пожаловалась, что организаторы «Евровидения» заменили оценки, которые члены жюри от Румынии выставили участникам конкурса. Несмотря на то, что высшая оценка была дана Молдавии, максимальные баллы ушли Украине. Позднее с аналогичными жалобами выступили Грузия и Азербайджан.

Телеведущий Оскар Кучера в «Телеграм» рассказал о жульничестве обманывали на музыкальном песенном конкурсе «Евровидение» в итальянском Турине.

«Украина дала Польше максимальный балл — 12, а вот Польша должна была получить от Украины минимум 10 баллов. А получила 0».

Член украинского жюри, певица Ирина Федишина пишет, 10 баллов она отдавала Польше лично. На фото — скан ее листка голосования. Кучера заметил, что Федишина так и не смогла понять, почему так вышло.

Телеграм

"Как так получилось, что для Польши получилось 0 баллов? Я не знаю ответа на этот вопрос… Мне жаль, что так вышло. Не знаю, как голосовали другие, мои баллы для Польши — 10», — написала член украинского жюри.

Победителем международного песенного конкурса «Евровидение», который в 2022 году проходит в итальянском Турине, по итогам голосования стала украинская группа Kalush Orchestra.

Коллектив исполнил песню Stefania, которая посвящена матери лидера группы и всем украинским матерям.

По итогам зрительского голосования Украина набрала 631 балл. Она была фаворитом конкурса и со значительным отрывом опередила Великобританию, которая заняла второе место с результатом 466 голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу украинской группы Kalush Orchestra на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Глава государства отметил, что украинская музыка «покоряет Европу». Он добавил, что сделает всё возможное, чтобы в следующем году конкурс был проведён в Мариуполе, пишут «Известия».

Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний раз, — заявил Зеленский.

Он поздравил исполнителей Kalush Orchestra и поблагодарил людей и страны, которые голосовали за Украину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала победу украинской хип-хоп-группы Kalush Orchestra в музыкальном конкурсе «Евровидение», который прошёл в Италии. В Telegram-канале она назвала выступление «брейк-дансом с кричалками» про металлургический комбинат «Азовсталь». Дипломат выразила мнение, что без победы Украины картина случившегося со страной «была бы не полной».

Согласитесь, без победы Украины на Евровидении картина случившегося с этой страной была бы не полной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две Бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про «Азовсталь». Европа аплодирует стоя. Занавес, — написала дипломат.

Евровидение-2022 проводилось в итальянском Турине. Победила в конкурсе украинская группа Kalush Orchestra, набрав 631 балл. Второе и третье места заняли исполнители из Великобритании и Испании соответственно.

Группа Kalush Orchestra выступает на стыке хип-хопа и фолка. Украинские музыканты изначально считались фаворитами соревнования. Песня Stefania посвящена матери лидера группы и всем матерям Украины.

В конце выступления в финале Евровидения Kalush Orchestra попросила помочь Мариуполю и людям, которые находятся на заводе «Азовсталь». Организаторы конкурса не стали дисквалифицировать группу, расценив их поступок как гуманитарный жест, а не политический.

На «Евровидении-2022» победила политика, боты и накрутка, а Украина — новый Black Lives Matter (BLM, общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих в США). Об этом заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

«На Евровидении победила политика, боты и накрутка. И опять зрительское голосование помогло сделать нужный результат. Все это ожидали и знали заранее. В культуре отмены — это нормально. Плохо только то, что побеждает не лучший и талантливый, а дурак, представляющий символ. Что ж другие исполнители на колени не встали? Украина — новый BLM», — написал Чернышов в своем telegram-канале.

Победа Украины на «Евровидение» была ожидаема, так как это не музыкальный, а политический конкурс. Такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин.

«У меня не было ни малейшего сомнения, что победит Украина. Настолько банально, настолько тривиально все это подают, настолько смешно. Ну, это просто клоунада, цирк. Это политический конкурс и точка. Это к музыке не имеет никакого отношения. И участвовать в нем не нужно никогда. Говорить о нем не нужно никогда. О нем даже упоминать не нужно», — сказал Пригожин в беседе с Пятым каналом.

Российский музыкальный продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин заверил, что готов создать свой аналог конкурса "Евровидение". Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним: в феврале Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет участвовать в "Евровидении" 2022 года. На что у продюсера есть простое решение.

"Надо создать свой конкурс вместо "Евровидения", предлагает Иосиф, отмечая, что готов заняться проектом, так как имеет богатый опыт. В частности, как напомнил Иосиф, еще в 1995 году он придумал и организовал российскую музыкальную премию "Золотой граммофон", пользующуюся престижем.

Ранее с аналогичным предложением выступил Юрий Лоза. А Пригожин вслед за Филиппом Киркоровым раскритиковал "Евровидение", назвав его "гей-парадом".

Первая участница «Евровидения» от России Мария Кац (Юдифь) в разговоре с «Газетой.Ru» оценила песню «Stefania», с которой украинская группа Kalush Orchestra выиграла конкурс в 2022 году. По мнению артистки, композиция не является шедевром — и первое место Украина получила благодаря политической ситуации.

«Среднестатистический трек, песни здесь нет. Не шедевр, скажем так. Песня-победительница должна быть на голову выше. Здесь, очевидно, повлияла политика. Это стандартный еврономер. С точки зрения искусства – это не искусство. Вне зависимости от того, что сейчас происходит. Я говорю об этом как музыкант-эксперт», — подчеркнула Кац.

По словам певицы, победу на конкурсе больше заслужил представитель Великобритании Сэм Райдер, занявший второе место.

«Британец — победитель и большой вокалист. Владение голосом, техника вокального мастерства абсолютно прекрасная. Профессиональная мелодия, интересная аранжировка», — объяснила она.

Продюсер Яна Рудковская поделилась впечатлениями от просмотра «Евровидения-2022». В своем Telegram-канале она похвалила выступление исполнителей из Украины, победивших в музыкальном конкурсе.

«Украина победила в третий раз на конкурсе «Евровидение» благодаря зрительскому голосованию, но положа руку на сердце, ребята-то очень классные. И хоть моим фаворитом была Испания, я была более чем уверена, что в этом году политическая ситуация сыграет на руку Украине и даст дополнительный бонус к победе! Так и случилось!» — подтвердила свою догадку Рудковская.

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления перед неформальной министерской встречей альянса в Берлине, трансляция которого велась на сайте НАТО.

«Я бы хотел поздравить Украину с победой на конкурсе «Евровидение»… Мы вчера наблюдали массивную поддержку по всей Европе… Конечно, песня также была прекрасна», — сказал он.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал песенный конкурс «Евровидение» и заявил о том, что смотр был и остается «инструментом западных двойных стандартов и однобоких подходов». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что, несмотря на намерение организаторов конкурса не зависеть от политической ситуации в мире, именно это произошло на «Евровидении».

«Сколько нам рассказывали про то, что конкурс "вне политики"? И вот последний из них очень точно расставил все точки над "ё" и показал, что "Евровидение" было и есть инструментом продвижения далеко не "культурных ценностей", а все тех же западных двойных стандартов и однобоких подходов», — написал он.

По словам Слуцкого, победе украинской группы Kalush Orchestra не помешали политические высказывания музыкантов со сцены, что строго запрещено правилами музыкального конкурса.

«Организаторы ловко посчитали их "гуманитарным жестом"», — написал председатель комитета Госдумы.

Слуцкий добавил, что после того как представителям Украины присудили первое место, поздравления и реакция на музыкальный конкурс «вне политики» последовала именно от политических лидеров разных стран: главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и британского премьера Бориса Джонсона.

«Прямо целый парад "геополитических меломанов"», — заключил председатель комитета Госдумы, добавив, что совсем не жалеет о том, что Россия перестала быть участницей такого «шабаша».

Facebook и Instagram (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заблокировали для россиян доступ к песне "Стефания" победителей Евровидения 2022 года украинской группы Kalush Orchestra, выяснил корреспондент ТАСС.

Трек нельзя добавить в stories - при попытке найти песню поисковая система сообщает, что результаты не найдены.

Также песню нельзя прослушать в stories других пользователей не из России. "Эта песня в настоящее время недоступна", - появляется сообщение при попытке прослушать трек, добавленный другими пользователями.