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39 минут назад

Кучера рассказал о жульничестве на Евровидении

Рамблер

Телеведущий Оскар Кучера в «Телеграм» рассказал о жульничестве обманывали на музыкальном песенном конкурсе «Евровидение» в итальянском Турине.

Кучера рассказал о жульничестве на Евровидении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украина дала Польше максимальный балл — 12, а вот Польша должна была получить от Украины минимум 10 баллов. А получила 0».

Член украинского жюри, певица Ирина Федишина пишет, 10 баллов она отдавала Польше лично. На фото — скан ее листка голосования. Кучера заметил, что Федишина так и не смогла понять, почему так вышло.

Телеграм

"Как так получилось, что для Польши получилось 0 баллов? Я не знаю ответа на этот вопрос… Мне жаль, что так вышло. Не знаю, как голосовали другие, мои баллы для Польши — 10», — написала член украинского жюри.

Победителем международного песенного конкурса «Евровидение», который в 2022 году проходит в итальянском Турине, по итогам голосования стала украинская группа Kalush Orchestra.

Коллектив исполнил песню Stefania, которая посвящена матери лидера группы и всем украинским матерям.

Шесть стран лишили права голоса на «Евровидении-2022»

По итогам зрительского голосования Украина набрала 631 балл. Она была фаворитом конкурса и со значительным отрывом опередила Великобританию, которая заняла второе место с результатом 466 голосов.

Шоу-бизнес,Оскар Кучера,
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