В России запустили аналог Google Play

«Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru. <…> Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки, несмотря на санкции многие IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок», - заявил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин , слова которого приводит пресс-служба.

Пока системы оплаты за цифровые товары в NashStore нет, однако она должна появиться в ближайшее время. Также в пресс-службе обратили внимание на то, что Google уже вводит ограничения на Android для установки альтернативных магазинов приложений. Там же отметили, что для установки NashStore нужно разрешить установку приложений из неизвестных источников в настройках своего смартфона.