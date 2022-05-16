В России запустили аналог Google Play

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42 минуты назад

Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания

Лера Букина

АНО «Цифровые платформы» предоставила общий доступ к магазину NashStore, российскому аналогу Google Play. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Цифровые платформы».

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сервис позволит скачивать приложения на смартфоны. Также АНО запустила регистрацию в альтернативном магазине приложений для иностранных разработчиков из Азии, Европы и США.

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«Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru. <…> Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки, несмотря на санкции многие IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок», - заявил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, слова которого приводит пресс-служба.

В NashStore уже есть более 1 тыс. приложений, среди которых «Столото», «Банки.ру», Альфа-банк, «РН-Карт» (топливная карта «Роснефти»), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, ПСБ-Бизнес, «Сбермаркет», Совкомбанк, «Сетелем банк», Gloria Jeans и другие, отметили в пресс-службе.

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Пока системы оплаты за цифровые товары в NashStore нет, однако она должна появиться в ближайшее время. Также в пресс-службе обратили внимание на то, что Google уже вводит ограничения на Android для установки альтернативных магазинов приложений. Там же отметили, что для установки NashStore нужно разрешить установку приложений из неизвестных источников в настройках своего смартфона.

«Для нас важно сделать экосистему, в которой будет интересно и комфортно не только крупным игрокам отрасли, но и стартапам. Мы этому уделяем отдельное повышенное внимание. При этом наша система безопасности проверяется приложения на вредоносную активность. В случае выявления угроз оно не проходит модерацию и не попадает на витрину магазина», - подчеркнул директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

Ранее 7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Аpp Store и Google Play скоро могут перестать позволять скачивать приложения в России, в этой связи в стране нужно создавать свою платформу.

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