Путин анонсировал совместные военные учения со странами ОДКБ

Президент России Владимир Путин заявил о планах провести осенью серию совместных учений ОДКБ, их количество будет расширяться. Об этом сообщает РИА Новости.
«На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации. В Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровню координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», — сказал Путин на саммите лидеров стран ОДКБ.
По словам главы государства, страны будут заниматься вопросами оснащения коллективных сил ОДКБ современным вооружением, повышением оперативной совместимости их воинских контингентов, а также улучшением слаженности совместных действий военных структур.
Ранее сообщалось что члены ОДКБ планируют провести масштабные учения «Нерушимое братство» в 2022 году. В рамках учений планируется провести отдельные учения «Рубеж» на территории Таджикистана для отработки противодействия террористическим угрозам