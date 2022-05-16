Путин анонсировал совместные военные учения со странами ОДКБ

«На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации. В Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровню координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», — сказал Путин на саммите лидеров стран ОДКБ.