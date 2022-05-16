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50 минут назад

Путин анонсировал совместные военные учения со странами ОДКБ

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин заявил о планах провести осенью серию совместных учений ОДКБ, их количество будет расширяться. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин анонсировал совместные военные учения со странами ОДКБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации. В Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровню координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», — сказал Путин на саммите лидеров стран ОДКБ.

По словам главы государства, страны будут заниматься вопросами оснащения коллективных сил ОДКБ современным вооружением, повышением оперативной совместимости их воинских контингентов, а также улучшением слаженности совместных действий военных структур.

Ранее сообщалось что члены ОДКБ планируют провести масштабные учения «Нерушимое братство» в 2022 году. В рамках учений планируется провести отдельные учения «Рубеж» на территории Таджикистана для отработки противодействия террористическим угрозам

Армия,Владимир Путин,
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