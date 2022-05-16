Российские хакеры Killnet объявили кибервойну странам, которые поддерживают «нацистов и русофобию». Об этом заявляется в опубликованном ими ролике, соответствующая запись появилась в российских новостных Telegram-каналах.

«Сегодня мы официально объявляем кибервойну правительству десяти стран. С этого момента нашим атакам будут подвергаться Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Италия, Латвия, Румыния, Литва, Эстония, Польша и Украина. Долгие два месяца мы исследовали государства, поддерживающие нацистов и русофобию», – говорится в сообщении.

При этом мирным гражданам указанных стран ничего не угрожает, уточняют хакеры.