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56 минут назад

Российские хакеры Killnet записали видео с объявлением кибервойны

Александр Кузьмин

Российские хакеры Killnet объявили кибервойну странам, которые поддерживают «нацистов и русофобию». Об этом заявляется в опубликованном ими ролике, соответствующая запись появилась в российских новостных Telegram-каналах.

«Сегодня мы официально объявляем кибервойну правительству десяти стран. С этого момента нашим атакам будут подвергаться Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Италия, Латвия, Румыния, Литва, Эстония, Польша и Украина. Долгие два месяца мы исследовали государства, поддерживающие нацистов и русофобию», – говорится в сообщении.

При этом мирным гражданам указанных стран ничего не угрожает, уточняют хакеры.

В начале марта этого года хакерская группировка Killnet заявила, что вывела из строя сайт группировки Anonymous. Об этом сообщало издание «Известия».

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