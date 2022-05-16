Мэр Ярославля покинул свой пост

Мэр Ярославля Владимир Волков покидает свой пост. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

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«Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы», — написал Волков.

Чиновник отметил, что за три с половиной года управления городом ему удалось сделать немало. Волков подчеркнул, что стремился не увеличивать долговую нагрузку на городской бюджет и в условиях жесткой финансовой дисциплины администрации удавалось решать не только «застарелые проблемы», но и двигаться вперед — открывать школы, детсады, спортивные и социальные объекты.

«Хочу поблагодарить ярославцев за поддержку, помощь, советы и конструктивную критику. Особая благодарность коллегам, с которыми мы вместе работали, с кем взаимодействовали. Спасибо за преданность городу, за трудолюбие и за то, что отдавались делу целиком», — написал он.

Какое новое место работы займет Волков – пока неизвестно.

Напомним, что накануне главы сразу пяти регионов России заявили о своей добровольной отставке. Сложили полномочия губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Марий Эл Александр Евстифеев, а также главы Томской, Саратовской и Рязанской областей Сергей Жвачкин, Валерий Радаев и Николай Любимов.

Вместо них президент России Владимир Путин назначил исполняющих обязанности. Так, врио главы Республии Марий Эл стал председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев, а в Кировской области на должность назначили референта кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александра Соколова.