Минобороны заявило о договоренности с ВСУ в районе «Азовстали»

Министерство обороны России заявило, что с представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ) была достигнута договоренность о вывозе раненных с территории предприятия «Азовсталь». Об этом сообщает ТАСС.

«16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее украинские военные, вышедшие с территории блокированного комбината «Азовсталь» в Мариуполе, заявили о желании провести переговоры. По словам, основателя батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александра Ходаковского, девять бойцов ВСУ представляют интересы большей части украинских военнослужащих.