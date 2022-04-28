Пока вы не уснули: заявление главы СВР о расколе Украины и увольнение Галкина

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СВР: Вашингтон и Варшава готовят план раскола Украины

Первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск в западные области Украины под предлогом их «защиты от российской агрессии». По словам Нарышкина, сейчас Польша и США прорабатывают детали миссии.

Новые власти Херсонской области объявили о переходе на рубли

Херсонская область Украины с 1 мая переходит на российские рубли. Переход будет постепенным и продлится до четырех месяцев, пишет РИА Новости со ссылкой на новые власти региона.

Как рассказал зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, во время переходного периода в регионе будут ходить и украинская гривна, и российский рубль.

Илон Маск пригрозил следующей купить компанию Coca-Cola

ЕРА

Илон Маск – основатель компаний SpaceX и Tesla, миллиардер, который не так давно приобрел социальную сеть Twitter, заявил, что намерен приобрести и компанию Coca-Cola.

«Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть (в состав напитка – ред.) кокаин», — написал Маск в Twitter.

Чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко сообщил о похищении дочери

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко сообщил о похищении дочери, передаёт KP.RU. 12-летнюю девочку увезли от дома бабушки на машине BMW, спортсмен заявил об этом в полицию несколько дней назад.

Поступило заявление от 41-летнего гражданина о том, что в посёлке Лесной городок от дома матери заявителя украли несовершеннолетнюю дочь. Ребёнка посадили в автомобиль BMW и увезли в неизвестном направлении, — пишет издание со ссылкой на источник.

Галкину начали искать замену на Первом канале.

На Максима Галкина продолжают сыпаться неудачи. После его отъезда в Израиль, с ним прекратил сотрудничать Первый канал, также юморист потерял рекламные контракты. Теперь ведущего решили заменить в передаче «Сегодня вечером». Сейчас идут пробы с разными кандидатами. Об этом сообщает StarHit.

На днях возобновятся съемки нового сезона шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Предполагается, что после длительного перерыва передача вернется в эфир к 9 мая.

Paramount остановила вещание своих телеканалов в России

Компания Paramount прекратила вещание своих телеканалов на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вещание каналов приостановилось у ряда операторов. Так, каналы больше не работают у пользователей «Билайн» и «Ростелеком». Перейдя на них, отображается сообщение: «Уважаемые зрители! По независящим от нас причинам трансляция телеканала временно приостановлена на территории РФ».

Лукашенко: к Союзному государству смогут подключиться другие страны

Белоруссия и Россия строят Союзное государство, к которому смогут присоединиться другие страны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТа.

В ходе встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым Лукашенко заявил, что видит большую заинтересованность со стороны российских регионов в развитии сотрудничества с Белоруссией.

Бундестаг поддержал поставки тяжелого вооружения Украине

pixabay

Нижняя палата парламента Германии подавляющим большинством голосов одобрила заявление об отправке на Украину тяжелого вооружения, сообщает Reuters.

«Наряду с широкой экономической изоляцией и отделением России от международных рынков наиболее важным и эффективным средством остановить российское вторжение является интенсификация и ускорение поставок эффективных вооружений и сложных систем, включая тяжелое вооружение», - говорится в заявлении.

VK подписала соглашение о покупке «Яндекс. Дзена» и «Новостей» у «Яндекса»

тасс

Компания VK купит у «Яндекса» сервисы «Новости» и «Дзен». Сделку должны согласовать корпоративные и регулирующие органы, сообщает пресс-служба компании.

«28 апреля 2022 г. VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее «VK» или «компания») объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с «Яндексом» по приобретению сервиса агрегирования новостей «Яндекс.Новости» и рекомендательной платформы «Яндекс.Дзен», - указано в сообщении.

Вертолет рухнул в Саратовской области

В Саратовской области при выполнении учебного полета потерпел крушение вертолет. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.