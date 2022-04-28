Пока вы не уснули: заявление главы СВР о расколе Украины и увольнение Галкина

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Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления контроля Польши над «своими историческими владениями» на западе Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает РИА «Новости».
Первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск в западные области Украины под предлогом их «защиты от российской агрессии». По словам Нарышкина, сейчас Польша и США прорабатывают детали миссии.
Херсонская область Украины с 1 мая переходит на российские рубли. Переход будет постепенным и продлится до четырех месяцев, пишет РИА Новости со ссылкой на новые власти региона.
Как рассказал зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, во время переходного периода в регионе будут ходить и украинская гривна, и российский рубль.
Илон Маск – основатель компаний SpaceX и Tesla, миллиардер, который не так давно приобрел социальную сеть Twitter, заявил, что намерен приобрести и компанию Coca-Cola.
«Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть (в состав напитка – ред.) кокаин», — написал Маск в Twitter.
Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко сообщил о похищении дочери, передаёт KP.RU. 12-летнюю девочку увезли от дома бабушки на машине BMW, спортсмен заявил об этом в полицию несколько дней назад.
Поступило заявление от 41-летнего гражданина о том, что в посёлке Лесной городок от дома матери заявителя украли несовершеннолетнюю дочь. Ребёнка посадили в автомобиль BMW и увезли в неизвестном направлении, — пишет издание со ссылкой на источник.
На Максима Галкина продолжают сыпаться неудачи. После его отъезда в Израиль, с ним прекратил сотрудничать Первый канал, также юморист потерял рекламные контракты. Теперь ведущего решили заменить в передаче «Сегодня вечером». Сейчас идут пробы с разными кандидатами. Об этом сообщает StarHit.
На днях возобновятся съемки нового сезона шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Предполагается, что после длительного перерыва передача вернется в эфир к 9 мая.
Компания Paramount прекратила вещание своих телеканалов на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс».
Вещание каналов приостановилось у ряда операторов. Так, каналы больше не работают у пользователей «Билайн» и «Ростелеком». Перейдя на них, отображается сообщение: «Уважаемые зрители! По независящим от нас причинам трансляция телеканала временно приостановлена на территории РФ».
Белоруссия и Россия строят Союзное государство, к которому смогут присоединиться другие страны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТа.
В ходе встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым Лукашенко заявил, что видит большую заинтересованность со стороны российских регионов в развитии сотрудничества с Белоруссией.
Нижняя палата парламента Германии подавляющим большинством голосов одобрила заявление об отправке на Украину тяжелого вооружения, сообщает Reuters.
«Наряду с широкой экономической изоляцией и отделением России от международных рынков наиболее важным и эффективным средством остановить российское вторжение является интенсификация и ускорение поставок эффективных вооружений и сложных систем, включая тяжелое вооружение», - говорится в заявлении.
Компания VK купит у «Яндекса» сервисы «Новости» и «Дзен». Сделку должны согласовать корпоративные и регулирующие органы, сообщает пресс-служба компании.
«28 апреля 2022 г. VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее «VK» или «компания») объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с «Яндексом» по приобретению сервиса агрегирования новостей «Яндекс.Новости» и рекомендательной платформы «Яндекс.Дзен», - указано в сообщении.
В Саратовской области при выполнении учебного полета потерпел крушение вертолет. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.
«В Саратовской области при выполнении учебного полета упал вертолет», - заявил он.