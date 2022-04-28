Paramount остановила вещание своих телеканалов в России

Компания Paramount прекратила вещание своих телеканалов на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Вещание каналов приостановилось у ряда операторов. Так, каналы больше не работают у пользователей «Билайн» и «Ростелеком». Перейдя на них, отображается сообщение: «Уважаемые зрители! По независящим от нас причинам трансляция телеканала временно приостановлена на территории РФ».

«Ростелеком» указывает, что телеканалы стали недоступны «по требованию правообладателя».

Как сообщал ранее отраслевой телеграм-канал «Кабельщик», операторам начали поступать от компании Paramount уведомления о выключении ее группы каналов с 28 апреля. 16 марта компания сообщила, что собирается это сделать из-за санкций.

В связи с данным решением в России будут отключены каналы VH1 European, Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons, NickToons HD, Nick Jr., MTV HD, MTV Live HD, MTV Rocks, Paramount Channel HD, Paramount Comedy и Paramount Comedy HD.