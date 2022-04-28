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9 минут назад

Бундестаг поддержал поставки тяжелого вооружения Украине

Вероника Полынина

Нижняя палата парламента Германии подавляющим большинством голосов одобрила заявление об отправке на Украину тяжелого вооружения, сообщает Reuters.

Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наряду с широкой экономической изоляцией и отделением России от международных рынков наиболее важным и эффективным средством остановить российское вторжение является интенсификация и ускорение поставок эффективных вооружений и сложных систем, включая тяжелое вооружение», - говорится в заявлении.

За отправку вооружения проголосовали как три партии правящей коалиции, так и представители оппозиции, сообщил вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики. Петицию поддержали 586 голосов, против высказались 100 депутатов, еще 7 человек воздержались.

Принятый документ позволяет правительству Германии поставлять Украине «эффективные, в том числе тяжелые вооружения». Поставка будет согласовываться с партнерами Германии по НАТО.

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Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия поставит Украине десятки зенитных самоходных установок «Гепард» со складов немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann. «Гепард» - зенитная самоходная установка, которая предназначена для прикрытия сухопутных войск и уничтожения воздушных целей.

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