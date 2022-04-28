Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения для Украины

Нижняя палата парламента Германии подавляющим большинством голосов одобрила заявление об отправке на Украину тяжелого вооружения, сообщает Reuters.

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«Наряду с широкой экономической изоляцией и отделением России от международных рынков наиболее важным и эффективным средством остановить российское вторжение является интенсификация и ускорение поставок эффективных вооружений и сложных систем, включая тяжелое вооружение», - говорится в заявлении.

За отправку вооружения проголосовали как три партии правящей коалиции, так и представители оппозиции, сообщил вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики. Петицию поддержали 586 голосов, против высказались 100 депутатов, еще 7 человек воздержались.

Принятый документ позволяет правительству Германии поставлять Украине «эффективные, в том числе тяжелые вооружения». Поставка будет согласовываться с партнерами Германии по НАТО.