В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
23 минуты назад

Чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко сообщил о похищении дочери

News.ru

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко сообщил о похищении дочери, передаёт KP.RU. 12-летнюю девочку увезли от дома бабушки на машине BMW, спортсмен заявил об этом в полицию несколько дней назад.

Чемпион мира по хоккею сообщил о похищении дочери
Фото: ТАССТАСС

Поступило заявление от 41-летнего гражданина о том, что в посёлке Лесной городок от дома матери заявителя украли несовершеннолетнюю дочь. Ребёнка посадили в автомобиль BMW и увезли в неизвестном направлении, — пишет издание со ссылкой на источник.

Сейчас Алексей Терещенко разводится с женой Викторией, а с кем должны остаться дети — пока не решено.

Ранее, 16 марта, 12-летняя девочка пропала в городе Бородино Красноярского края. По предварительной информации, у ребёнка произошёл конфликт с отцом. На сайте регионального главка МВД опубликовали фотографию и описание пропавшей. Для поисков был задействован весь личный состав полиции города, к ним также присоединились волонтёры.

Норвежская лыжница рассказала о шоке из-за высказываний россиянки

Также стало известно о задержании участников преступной группы, похищавшей людей ради пенсий в Приморье. С 2018 до 2020 года они удерживали семью из трёх человек. В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения. Уголовное дело возбуждено по статье о похищении двух и более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Происшествия,Алексей Терещенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители