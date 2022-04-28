Чемпион мира по хоккею сообщил о похищении дочери

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко сообщил о похищении дочери, передаёт KP.RU. 12-летнюю девочку увезли от дома бабушки на машине BMW, спортсмен заявил об этом в полицию несколько дней назад.

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Поступило заявление от 41-летнего гражданина о том, что в посёлке Лесной городок от дома матери заявителя украли несовершеннолетнюю дочь. Ребёнка посадили в автомобиль BMW и увезли в неизвестном направлении, — пишет издание со ссылкой на источник.

Сейчас Алексей Терещенко разводится с женой Викторией, а с кем должны остаться дети — пока не решено.

Ранее, 16 марта, 12-летняя девочка пропала в городе Бородино Красноярского края. По предварительной информации, у ребёнка произошёл конфликт с отцом. На сайте регионального главка МВД опубликовали фотографию и описание пропавшей. Для поисков был задействован весь личный состав полиции города, к ним также присоединились волонтёры.