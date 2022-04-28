СВР: Вашингтон и Варшава готовят план раскола Украины

Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления контроля Польши над «своими историческими владениями» на западе Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает РИА «Новости».
Первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск в западные области Украины под предлогом их «защиты от российской агрессии». По словам Нарышкина, сейчас Польша и США прорабатывают детали миссии.
Предположительно, ввод войск будет осуществляться без мандата НАТО, но с участием «желающих государств», заявил глава СВР. Пока, по данным разведки, Варшава не смогла договориться с потенциальными участниками «коалиции».
По данным СВР, контингент планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военнослужащими будет минимальной. При этом одной из приоритетных задач польских военных станет «постепенный перехват у нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами».
Нарышкин заявил, что польские спецслужбы на Украине заняты поиском «договороспособных» представителей элит, которые согласятся участвовать в формировании «ориентированного на Варшаву демократического противовеса националистам».
В Варшаве считают, что закрепление на западе страны приведет к расколу Украины, в результате которого Польша получит контроль над территориями, где стоят ее войска, утверждают в СВР.