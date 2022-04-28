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37 минут назад

СВР: Вашингтон и Варшава готовят план раскола Украины

Вероника Полынина

Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления контроля Польши над «своими историческими владениями» на западе Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает РИА «Новости».

СВР: Вашингтон и Варшава готовят план раскола Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск в западные области Украины под предлогом их «защиты от российской агрессии». По словам Нарышкина, сейчас Польша и США прорабатывают детали миссии.

Предположительно, ввод войск будет осуществляться без мандата НАТО, но с участием «желающих государств», заявил глава СВР. Пока, по данным разведки, Варшава не смогла договориться с потенциальными участниками «коалиции».

По данным СВР, контингент планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военнослужащими будет минимальной. При этом одной из приоритетных задач польских военных станет «постепенный перехват у нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами».

Нарышкин заявил, что польские спецслужбы на Украине заняты поиском «договороспособных» представителей элит, которые согласятся участвовать в формировании «ориентированного на Варшаву демократического противовеса националистам».

В Варшаве считают, что закрепление на западе страны приведет к расколу Украины, в результате которого Польша получит контроль над территориями, где стоят ее войска, утверждают в СВР.

В мире,Сергей Нарышкин,СВР России,НАТО,
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