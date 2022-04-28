Вертолет рухнул в Саратовской области

В Саратовской области при выполнении учебного полета потерпел крушение вертолет. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.
«В Саратовской области при выполнении учебного полета упал вертолет», - заявил он.
Мэр Саратова Михаил Исаев уточнил в своем Telegram-канале, что вертолет «Ансат» упал на территории Кумысной поляны.
«По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется», - заявил он.
По словам градоначальника, на место уже выехали спасатели, медики и несколько пожарных расчетов.
Ранее военный вертолет Ми-8 потерпел крушение в Ульяновской области. Причиной аварии была названа техническая неисправность.