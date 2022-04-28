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27 минут назад

Лукашенко: к Союзному государству смогут подключиться другие страны

Вероника Полынина

Белоруссия и Россия строят Союзное государство, к которому смогут присоединиться другие страны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТа.

Лукашенко: к Союзному государству смогут подключиться другие страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым Лукашенко заявил, что видит большую заинтересованность со стороны российских регионов в развитии сотрудничества с Белоруссией.

«Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства - Беларусь и Россия», - сказал Лукашенко.

Он выразил уверенность, что к такому союзу захотят подключиться и другие бывшие республики СССР.

В сентябре 2021-го президенты России и Белоруссии согласовали 28 программ об интеграции стран в рамках Союзного государства. Программы касаются унификации законодательства, построения единых финансовых и энергетических рынков, создания общей промышленной и сельскохозяйственной политики, а также общего платежного пространства. При этом Лукашенко отмечал, что Союзное государство выстраивает безопасность, основываясь на необходимости защищать свои рубежи.

13 апреля после совместного визита с российским лидером Владимиром Путиным на космодром Восточный Александр Лукашенко пообещал показать всему миру «кузькину мать».

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