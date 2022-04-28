В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
59 минут назад

Галкину начали искать замену на Первом канале

Елена Прошина

На Максима Галкина продолжают сыпаться неудачи. После его отъезда в Израиль, с ним прекратил сотрудничать Первый канал, также юморист потерял рекламные контракты. Теперь ведущего решили заменить в передаче «Сегодня вечером». Сейчас идут пробы с разными кандидатами. Об этом сообщает StarHit.

Максим Галкин потерял работу на Первом канале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На днях возобновятся съемки нового сезона шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Предполагается, что после длительного перерыва передача вернется в эфир к 9 мая. Последние пять лет ведущим программы был Галкин, однако руководством канала принято решение, что новые выпуски выйдут с другим ведущим.

Кто конкретно займет кресло пока непонятно. Вероятно, выбирать будут из нескольких претендентов. В итоге ведущим станет тот, кто лучше себя покажет. Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова и других. На канале не исключают вариант формата с двумя или даже с несколькими ведущими.

«Большинству сотрудников передачи до последнего ничего не рассказывали, как и приглашенным на запись звездам. Потенциальных кандидатов на замену Максима на данный момент несколько, судя по всему, будут выбирать в процессе — кто лучше впишется», - рассказал источник на канале.

В пресс-службе Первого канала также не уточнили имя нового ведущего. Также неизвестна судьба еще одного проекта, который вел Галкин — «Лучше всех».

Пригожин встал на защиту Пугачевой и Галкина

Напомним, находящийся в Израиле Галкин без работы не сидит. У юмориста намечен гастрольный тур по израильским городам. Кроме того, ему вместе с Аллой Пугачевой предложили вести на местном ТВ шоу «Русский ниндзя».

Шоу-бизнес,Дмитрий Борисов,Максим Галкин,Александр Олешко,Алла Пугачева,Нонна Гришаева,Первый канал,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители