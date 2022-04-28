Максим Галкин потерял работу на Первом канале

На Максима Галкина продолжают сыпаться неудачи. После его отъезда в Израиль, с ним прекратил сотрудничать Первый канал, также юморист потерял рекламные контракты. Теперь ведущего решили заменить в передаче «Сегодня вечером». Сейчас идут пробы с разными кандидатами. Об этом сообщает StarHit.

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На днях возобновятся съемки нового сезона шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Предполагается, что после длительного перерыва передача вернется в эфир к 9 мая. Последние пять лет ведущим программы был Галкин, однако руководством канала принято решение, что новые выпуски выйдут с другим ведущим.

Кто конкретно займет кресло пока непонятно. Вероятно, выбирать будут из нескольких претендентов. В итоге ведущим станет тот, кто лучше себя покажет. Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова и других. На канале не исключают вариант формата с двумя или даже с несколькими ведущими.

«Большинству сотрудников передачи до последнего ничего не рассказывали, как и приглашенным на запись звездам. Потенциальных кандидатов на замену Максима на данный момент несколько, судя по всему, будут выбирать в процессе — кто лучше впишется», - рассказал источник на канале.

В пресс-службе Первого канала также не уточнили имя нового ведущего. Также неизвестна судьба еще одного проекта, который вел Галкин — «Лучше всех».