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Польша потребует ввести пошлины на энергоносители из РФ

РИА Новости

Польша намерена попросить Еврокомиссию ввести пошлины на импорт газа, нефти и угля из России. Об этом в интервью газете Bild заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС.

По мнению польских властей, пошлина на российские энергоресурсы должна составить 25-35%.

«Польша направит в Еврокомиссию запрос о введении пошлин ЕС на поставки российских нефти, газа и угля в размере от 25 до 35%», - заявил премьер.

Российского летчика Ярошенко обменяли на американца Рида

ТАСС

Российского летчика Константина Ярошенко удалось обменять на осужденного американца Тревора Рида. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы», - написала она.

Путин: все задачи спецоперации на Украине будут безусловно выполнены

РИА Новости

Все задачи спецоперации на Украине будут безусловно выполнены с тем, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям ДНР, ЛНР, российского Крыма и всей страны, заявил Президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Ее целью является упреждение масштабного конфликта на территории страны по чужим сценариям, подчеркнул глава государства на заседании Совета Законодателей в Санкт-Петербурге.

На знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова завели дело

РИА Новости

Бывший участник популярной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что Аскеров опубликовал в Facebook* ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Молдавия ответила на предложение Киева по захвату Приднестровья

РИА Новости

Власти Молдавии в ответ на заявление советника офиса украинского президента Алексея Арестовича по захвату Приднестровья, сообщили, что решение приднестровского вопроса исключает военные действия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Урегулирование приднестровского вопроса может быть достигнуто политическим путем и только на основе мирного решения», — заявили в пресс-службе Бюро по реинтеграции кабмина страны.

Матвиенко пригрозила выйти с плакатом к правительству

РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала власти страны дать бизнесу свободно развиваться и попросила региональные парламенты проследить за этим.

"Свободу бизнесу! Если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом", - сказала спикер Совфеда на заседании Совета законодателей в среду.

Макрона закидали помидорами

РИА НОВОСТИ

Президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами в ходе его поездки в муниципалитет Сержи, регион Иль-де-Франс. Как сообщает РИА Новости, кадры происшествия попали в эфир телеканала BFMTV.

На видеозаписи запечатлено, как в сторону главы государства, который находится в центре большой толпы, летят несколько помидоров. Охрана президента открыла зонтик над головой французского лидера, чтобы защитить его. После этого трансляция прервалась на несколько секунд.

Зеленского позвали на саммит G20

Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о приглашении на саммит Группы двадцати, который пройдет в ноябре на Бали.

«Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20», - написал Зеленский в твиттере после переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Урсула фон дер Ляйен назвала шантажом заявление "Газпрома"

REUTERS

Заявление "Газпрома" о прекращении поставок газа в страны Евросоюза неоправданно и неприемлемо, считает глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Заявление "Газпрома" о прекращении поставок газа потребителям в Европе в одностороннем порядке является очередной попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа. Это неоправданно и неприемлемо", - утверждала она в среду.

Выяснилось, сколько Волочкова зарабатывает на скандальных ТВ-шоу

РИА НОВОСТИ

Самая популярная балерина России Анастасия Волочкова часто соглашается на участие в разных ТВ-шоу, даже если это негативно сказывается на ее имидже. По данным СМИ, делает она это не просто так, а ради высоких заработков.