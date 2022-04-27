Российского летчика Ярошенко обменяли на американца

«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы», - написала она.

Тревор Рауди Рида был доставлен в аэропорт «Внуково» и оттуда вылетел в США. Жена Ярошенко в свою очередь рассказала, что тот уже летит в Москву из Турции, пишет РИА Новости.

В 2011 году Константин Ярошенко был осужден американским правосудием на 20 лет лишения свободы за попытку транспортировки крупной партии кокаина. Россиянин заявлял о своей невиновности и говорил о том, что его пытали американские агенты с 28 по 30 мая 2010 года в Либерии после похищения. В тюрьме он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие медицинской помощи.