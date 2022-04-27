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46 минут назад

Российского летчика Ярошенко обменяли на американца

Алиса Селезнёва

Российского летчика Константина Ярошенко удалось обменять на осужденного американца Тревора Рида. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российского летчика Ярошенко обменяли на американца
Фото: ТАССТАСС

«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы», - написала она.

Тревор Рауди Рида был доставлен в аэропорт «Внуково» и оттуда вылетел в США. Жена Ярошенко в свою очередь рассказала, что тот уже летит в Москву из Турции, пишет РИА Новости.

В 2011 году Константин Ярошенко был осужден американским правосудием на 20 лет лишения свободы за попытку транспортировки крупной партии кокаина. Россиянин заявлял о своей невиновности и говорил о том, что его пытали американские агенты с 28 по 30 мая 2010 года в Либерии после похищения. В тюрьме он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие медицинской помощи.

Американца Тревора Рауди Рида приговорили в России к девяти годам колонии за нападение на полицейских. Инцидент произошел в 2019 году в Москве.

Политика,Тревор Рид,Константин Ярошенко,Мария Захарова,МИД России,Международный аэропорт Внуково,
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