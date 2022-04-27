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1 час назад

Матвиенко пообещала выйти с плакатом к правительству, если бизнесу не дадут свободу

ТАССиещё 3

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала власти страны дать бизнесу свободно развиваться и попросила региональные парламенты проследить за этим.

"Свободу бизнесу! Если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом", - сказала спикер Совфеда на заседании Совета законодателей в среду.

Она подчеркнула, что российский народ очень предприимчивый, людям нужно не мешать развивать свой бизнес.

"Дайте им возможность [развиваться]. Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то сапоги шьет. Дайте людям свободу, не трогайте сейчас никого. Пусть сами себя кормят и еще какие-то рабочие места создают. Парламенты проследите за этим, пожалуйста", - обратилась Матвиенко к законодателям из регионов.

Председатель верхней палаты парламента отметила, что многие боятся вести бизнес. Она добавила, что надо содействовать предпринимателям и давать какой-то стартовый капитал.

"Свободу бизнесу! Тогда экономика попрет такими темпами, что и прогнозы не нужны будут", - заключила Матвиенко.

Политика,Видео,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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