"Дайте им возможность [развиваться]. Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то сапоги шьет. Дайте людям свободу, не трогайте сейчас никого. Пусть сами себя кормят и еще какие-то рабочие места создают. Парламенты проследите за этим, пожалуйста", - обратилась Матвиенко к законодателям из регионов.