Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала власти страны дать бизнесу свободно развиваться и попросила региональные парламенты проследить за этим.
"Свободу бизнесу! Если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом", - сказала спикер Совфеда на заседании Совета законодателей в среду.
Она подчеркнула, что российский народ очень предприимчивый, людям нужно не мешать развивать свой бизнес.
"Дайте им возможность [развиваться]. Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то сапоги шьет. Дайте людям свободу, не трогайте сейчас никого. Пусть сами себя кормят и еще какие-то рабочие места создают. Парламенты проследите за этим, пожалуйста", - обратилась Матвиенко к законодателям из регионов.
Председатель верхней палаты парламента отметила, что многие боятся вести бизнес. Она добавила, что надо содействовать предпринимателям и давать какой-то стартовый капитал.
"Свободу бизнесу! Тогда экономика попрет такими темпами, что и прогнозы не нужны будут", - заключила Матвиенко.