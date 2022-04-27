Зеленского позвали на саммит G20

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о приглашении на саммит Группы двадцати, который пройдет в ноябре на Бали.
«Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20», - написал Зеленский в твиттере после переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.
25 апреля агентство Bloomberg сообщало, что США и союзники добиваются, чтобы Индонезия пригласила Украину в качестве гостя на саммит стран G20, а также исключила Россию из списка участников встречи.
По словам источников агентства, США и члены «большой семерки» оказывали давление на Джакарту с тем, чтобы послать президенту Зеленскому приглашения «хотя бы на некоторые встречи». Принимающая страна традиционно приглашает ряд стран присоединиться к некоторым встречам в качестве наблюдателей, хотя они, как правило, не участвуют в официальных дискуссиях.
Индонезия ранее подтвердила, что направила приглашение на саммит G20 всем странам-членам. В Кремле на прошлой неделе заявили, что решение по участию президента Владимира Путина в форуме пока не принято.